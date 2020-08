Napoli, nuova esclusione per Allan: divorzio vicino? C’è una pretendente (Di venerdì 28 agosto 2020) Il Napoli torna in campo con il triangolare amichevole contro L'Aquila e Castel di Sangro. Un test importante per verificare la tenuta e la condizione fisica della squadra in questo momento. Tuttavia, nemmeno il tempo di scendere in campo e c'è già un giallo importante: infatti, Allan è stato escluso dai giocatori impegnati.caption id="attachment 797562" align="alignnone" width="1024" Allan (getty images)/captionMERCATOPer molti potrebbe essere un indizio di una cessione imminente da parte del club partenopeo. Allan, infatti, sarebbe ormai destinato a lasciare la squadra dato che il tecnico Gennaro Gattuso non lo considererebbe più imprescindibile. Il giocatore ha comunque diverse richieste sul mercato. Nella scorsa stagione il Paris Saint-Germain è stato vicinissimo all'acquisto del ... Leggi su itasportpress

Nando Coppola, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato: “Puntare su tre portieri di ...

E' di Matteo Politano il primo gol della nuova stagione 2020-2021 degli azzurri. Menzione particolare per Koulibaly e Gaetano. Il Napol sta sfidando in questo momento il Castel di Sangro nella prima d ...

Nando Coppola, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato: "Puntare su tre portieri di ..."