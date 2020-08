Napoli, Meret vuole il rinnovo. Cessione in caso di offerta elevata (Di venerdì 28 agosto 2020) Il Napoli lavora al rinnovo contrattuale di Alex Meret: il portiere vuole restare, ma potrebbe partire in caso di offerta elevata Il futuro di Alex Meret continua a tenere banco in casa Napoli. La volontà del portiere e della società azzurra è quella di proseguire insieme con un prolungamento di contratto. Tuttavia, in caso di offerta irrifiutabile il Napoli potrebbe valutare la Cessione del portiere e garantire il posto da titolare a David Ospina. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Napoli, #Candreva altra idea come esterno. E nell'incontro con Pastorello si è parlato anche del futuro di #Meret - sscnapoli : ? 36’ | Sostituzione per noi ?? #Meret ?? #Contini ? Castel di Sangro-Napoli 0-9 ?? #ForzaNapoliSempre - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 SKY – Meret-Napoli, si lavora al rinnovo: fissato nuovo incontro: SKY –… - areanapoliit : SKY - Milik apre alla Roma, la Juve punta su Suarez o Dzeko. Per il Napoli spunta Candreva, ultime su Meret - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERET - Incontro tra l'agente e il Napoli, si lavora per il rinnovo, ma il portiere vuole giocare con maggiore continui… -