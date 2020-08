Napoli, il triangolare live: L'Aquila-Napoli 0-4, subito tripletta di Osimhen (Di venerdì 28 agosto 2020) Tutto pronto per la prima uscita stagionale del Napoli di Gennaro Gattuso nel ritiro di Castel di Sangro. Il triangolare con L'Aquila e Castel di Sangro si apre con la gara d'esordio tra le... Leggi su ilmattino

sscnapoli : ?? Oggi pomeriggio triangolare amichevole a Castel di Sangro. Varchi aperti dalle ore 15:30. Tutte le info utili ??… - SkySport : #Napoli: debutto #Osimhen su Sky Primafila ? Il Napoli mette a disposizione sulla piattaforma Primafila di Sky il… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Napoli-Castel di Sangro 10-0: tripletta di un Politano in grande spolve… - sscalcionapoli1 : Triangolare, Napoli-Aquila 4-0 (1', 3', 8' Osimhen, 6' Mertens): che esordio per il nigeriano! #SSCNSummer20… - ForzAzzurri1926 : #Triangolare tra #Napoli, L’Aquila e Castel di Sangro [LIVE] -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli triangolare

Il Napoli torna in campo con il triangolare amichevole contro L’Aquila e Castel di Sangro. Un test importante per verificare la tenuta e la condizione fisica della squadra in questo momento. Tuttavia, ...Di seguito, la formazione ufficiale del Napoli, impegnato nel triangolare a Castel di Sangro. Ecco l'11 scelto da Gattuso per la sfida contro L'Aquila: Ospina, Malcuit, Rrahmani, Manolas, Ghoulam, Elm ...