Napoli, 12 calciatori convocati in Nazionale: a breve lasceranno il ritiro di Castel di Sangro (Di venerdì 28 agosto 2020) Il Napoli quest’anno è stato protagonista della sua prima uscita stagionale nel triangolare contro Castel di Sangro e L’Aquila, dove i partenopei sono riusciti ad imporsi nettamente senza problemi, trascinati anche da un Victor Osimhen straripante. Nei prossimi giorni, però, il tecnico Gennaro Gattuso dovrà fare a meno di ben dodici calciatori, che lasceranno il ritiro di Castel di Sangro per raggiungere le rispettive Nazionali. I giocatori in questione sono Alex Meret, Lorenzo Insigne e Giovanni Di Lorenzo (Italia), Dries Mertens (Belgio), Fabian Ruiz (Spagna), Stanislav Lobotka (Slovacchia), Elseid Hysaj (Albania), Elijf Elmas (Macedonia), Mario Rui (Portogallo), Amir Rrahmani (Kosovo), Arkadiusz Milik e Piotr ... Leggi su sportface

