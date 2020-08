Musica e dinosauri: le novità Netflix per ragazzi e famiglie (Di venerdì 28 agosto 2020) In arrivo su Netflix tante novità dedicate a ragazzi e famiglie fra Musica, avventure e dinosauri. Dal 10 settembre arriva la prima stagione di "Julie and the Phantoms" serie Musicale che ha per protagonista la liceale Julie e affronta il tema di come superare gli alti e bassi della vita, inseguire i propri sogni e scoprire il potere della propria voce.Dal 18 settembre è tempo di dinoasuri con "Jurassic World: Nuove avventure", una serie di animazione ambientata nella linea temporale del film "Jurassic World". Qui i protagonisti sono degli adolescenti intrappolati in un nuovo campo avventura. Quando si svolgono gli eventi del film e si scatenano i dinosauri su tutta l'isola, i ragazzi si rendono conto che la propria sopravvivenza dipende ... Leggi su ilfogliettone

TRIESTE La genesi, lo sviluppo ma soprattutto la reale portata delle ricerche paleontologiche maturate in questi anni nel sito del Villaggio del Pescatore. Se ne parlerà domani, all 20.30, nel Giardin ...

