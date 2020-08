Muriqi, il presidente del Fenerbahce: “Vogliamo 20 milioni” (Di venerdì 28 agosto 2020) Il presidente del Fenerbhace, Ali Koc, ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale turco Skor a proposito della trattativa con la Lazio per l’approdo in biancoceleste di Muriqi: “Vogliamo 20 milioni, solo con un’offerta del genere ci metteremo al tavolo per trattare. Se resterà da noi saremo i favoriti per il titolo e grazie alle sue prestazioni potremo venderlo a una cifra più alta il prossimo anno”. Foto: Twitter personale L'articolo Muriqi, il presidente del Fenerbahce: “Vogliamo 20 milioni” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

ROMA – Vedat Muriqi e la Lazio, una trattativa infinita. Nonostante le sensazioni positive filtrate tanto dall’Italia quanto dalla Turchia, la trattativa ancora è lungi dall’esser chiusa con il Fenerb ...

Lazio, Inzaghi e il rebus rinnovo

Muriqi e Fares subito, magari già in settimana in ritiro per far sorridere Simone Inzaghi e presentarsi all’incontro per il rinnovo di contratto con argomenti convicenti. Lotito segue le mosse da Cort ...

