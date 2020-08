Muntari nella bufera: nel mirino una Storia sulla Juventus [FOTO] (Di venerdì 28 agosto 2020) Il centrocampista Muntari verrà ricordato come un buon calciatore, ma soprattutto per un famoso colpo di testa clamorosamente non convalidato nella sfida di campionato del Milan contro la Juventus. L’episodio non è stato dimenticato a distanza di anni. nella giornata di ieri il ghanese ha festeggiato il 36simo compleanno e ha ricevuto su Instagram tantissimi messaggi di auguri. Il calciatore ha deciso di ricondividere quelli più particolari. Molti di questi avevano #Juvemerda, inevitabilmente sono arrivate tantissime critiche dai social, soprattutto dai tifosi bianconeri. L'articolo Muntari nella bufera: nel mirino una Storia sulla Juventus FOTO ... Leggi su calcioweb.eu

ROMA - Sulley Muntari, giocatore che rimarrà per sempre nella storia per quel 25 febbraio 2012 quando un suo colpo di testa entrato di un metro non fu visto dall’arbitro Tagliavento in un decisivo Mil ...

