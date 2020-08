Mulan: Christina Aguilera nel video musicale della nuova versione di Reflection (Di venerdì 28 agosto 2020) Christina Aguilera ha interpretato una nuova versione della canzone Reflection per la versione live-action di Mulan e online è stato condiviso il video musicale. Mulan tornerà sugli schermi, di Disney+, con il film live-action e Christina Aguilera ha interpretato nuovamente, a distanza di oltre 20 anni, il brano Reflection, di cui online è stato condiviso il video diretto da Niki Caro. Nel filmato la star della musica si esibisce dando vita a un gioco di riflessi e il montaggio regala delle sequenze del lungometraggio. Nella colonna sonora di Mulan ci sarà, ... Leggi su movieplayer

Emm_Manzari : Raga scusate ma me lo sono perso io o non è ancora scoppiato il polemicone che accusa Christina Aguilera di appropr… - mary_Lbs : Christina Aguilera - Reflection (2020) (From 'Mulan'/Official Video): Meravigliosa interpretazione di Xtina, adoro… - DrApocalypse : Christina Aguilera canta #Reflection, il video ufficiale di #Mulan ???? - fata3000 : Mulan: Il video di “REFLECTION” interpretato da Christina Aguilera - desm_ondthegrey : Io super fan di Christina Aguilera quando andavo alle medie grazie proprio a Mulan non scordiamocelo mai -

