Mugello, Rossi: “Gp aperto a 3000 tifosi” (Di venerdì 28 agosto 2020) Il presidente della regione Toscana, Enrico Rossi ha rilasciato dichiarazioni importanti in merito alla possibilità di rendere il Gp del Mugello aperto al pubblico. “L’autodromo dispone di tre grandi tribune molto grandi e ben separate-spiega Rossi-lavoriamo per una capienza di 3000 persone”. Le norme nazionali prevedono il limite di circa 1000 persone per un tale evento sportivo, tuttavia Rossi ha spiegato che sarà compito del CTS (comitato tecnico-scientifico) decidere la capienza massima per il Gp del Mugello. Gp Mugello: in tremila per la gara numero mille Quello del Mugello, in programma per il 13 settembre, sarà il Gp numero 1000 per la vettura di Maranello in Formula Uno. Un momento ... Leggi su sport.periodicodaily

