Mozione di sfiducia della Lega per la Ministra Azzolina, Salvini: “Bocciata!” (Di venerdì 28 agosto 2020) Il leader del Carroccio Matteo Salvini ha annunciato la presentazione di una Mozione di sfiducia nei confronti della Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina: “La scuola italiana merita di meglio. Azzolina bocciata!” La prossima riapertura della scuola, tra obbligo di mascherina, distanziamento in aula e il nodo trasporti, è uno dei temi caldi del dibattito pubblico. A … L'articolo Mozione di sfiducia della Lega per la Ministra Azzolina, Salvini: “Bocciata!” Curiosauro. Leggi su curiosauro

matteosalvinimi : Alla riapertura dei lavori, presenteremo una mozione di sfiducia a nome di 8 milioni di studenti e famiglie, di un… - SkyTG24 : Coronavirus Lombardia, presentata mozione di sfiducia a Fontana su gestione emergenza - LegaSalvini : #SALVINI: 'PRESENTEREMO UNA MOZIONE DI SFIDUCIA CONTRO LUCIA AZZOLINA' - mimmoanzivino : RT @SkyTG24: Coronavirus Lombardia, presentata mozione di sfiducia a Fontana su gestione emergenza - Ro96689588 : RT @niccolo_c: Abbiamo appena depositato la mozione di sfiducia a #Fontana, firmata dalle opposizioni tranne IV. La Lombardia merita molto,… -