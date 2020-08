Motoscafo esploso a Ponza, in un nuovo video il momento esatto della deflagrazione. La forza dell’onda d’urto è impressionante (Di venerdì 28 agosto 2020) Il 26 agosto il video del Motoscafo in fiamme nel porto di Ponza aveva fatto il giro del web. I tre occupanti di un Motoscafo, una famiglia romana, fortunatamente non hanno riportato conseguenze. Ora un nuovo filmato mostra il momento esatto della deflagrazione: intorno alle 14 un’imbarcazione privata, ormeggiata in porto, ha preso fuoco. Prima si è udita una forte esplosione, poi un’enorme scia di fumo nero. Nel video si vede una donna che viene sbalzata in aria dall’onda d’urto e altre tre persone che si tuffano in mare per mettersi al riparo. L'articolo Motoscafo esploso a Ponza, in un nuovo video il ... Leggi su ilfattoquotidiano

