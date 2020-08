MotoGp – Lo sfogo di Simoncelli è durissimo contro lo Steward Panel: “contaminano il nostro meraviglioso sport” (Di venerdì 28 agosto 2020) Le ultime due settimane in pista con i piloti della MotoGp e delle categorie minori hanno creato molte polemiche. Ricoperti dalle critiche, in particolar modo, gli uomini dello Steward Panel per le loro decisioni discutibili. Dopo il Gp di Stiria, il mancato sanzionamento a Pol Espargarò per essere finito sul verde all’ultimo giro, ed il folle gesto di Masia in Moto3, è intervenuto Paolo Simoncelli. Il numero 1 della Squadra Corse Sic58 ha deciso di pubblicare un lungo comunicato stampa: “il ritorno da Spielberg è stato un turbinio di pensieri e domande sulle delle tre gare di domenica o meglio ennesime “partite play station”. Non so quale aggettivo sia preferibile per definire i tre personaggi che decidono la sorte di queste, ormai pedine e non più piloti, ... Leggi su sportfair

sportface2016 : #MotoGp, lo sfogo di #Simoncelli: 'Gli intoccabili della #FIM contaminano il nostro sport' - motograndprixit : Lo sfogo del pilota dello Sky Racing Team VR46, per la penalità ricevuta sabato #AndreaMigno #SkyRacingTeamVR46 -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp sfogo MotoGp – Lo sfogo di Simoncelli è durissimo contro lo Steward Panel: “contaminano il nostro m ... SportFair MotoGP, Simoncelli contro “'Gli intoccabili' della FIM”

“Non assistiamo più a vere gare, sembrano quelle virtuali della play station, un pilota esce di pista, rientra, supera e magari vince anche la gara o arriva secondo. Tanto vale mettersi a giocare onli ...

“PALOMA” in SICILIANO, la parodia del tormentone dell’estate ?? VIDEO

20:12“PALOMA” in SICILIANO, la parodia del tormentone dell’estate ?? VIDEO 19:45I Soldi Spicci – “Ecco un altro buon motivo per continuare a metterci le mascherine!” ?? VIDEO 10:13Bimbo di tre anni sa ...

“Non assistiamo più a vere gare, sembrano quelle virtuali della play station, un pilota esce di pista, rientra, supera e magari vince anche la gara o arriva secondo. Tanto vale mettersi a giocare onli ...20:12“PALOMA” in SICILIANO, la parodia del tormentone dell’estate ?? VIDEO 19:45I Soldi Spicci – “Ecco un altro buon motivo per continuare a metterci le mascherine!” ?? VIDEO 10:13Bimbo di tre anni sa ...