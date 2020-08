Morto il padre di Valerio Staffelli, l’annuncio sui social (Di venerdì 28 agosto 2020) Valerio Staffelli ha annunciato con un commovente post su Facebook la morte del padre Gennaro. Gennaro Staffelli, padre del famosissimo inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli, è Morto ieri a 82 anni. L’annuncio arriva con un post commovente sui profili social del reporter. Staffelli ha raccontato che il suo “babbo” era una persona dal cuore d’oro, a cui lui deve gran parte dell’uomo che è diventato. Anche il suo saluto ormai iconico lo deve al padre, che di mestiere faceva il commerciante. L’uomo ha sempre sostenuto il figlio nella sua strada nel mondo dello spettacolo, permettendogli di lavorare nel suo negozio mentre faceva provini in giro ... Leggi su bloglive

