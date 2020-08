Morti in Veneto per Covid: nella conta anche guariti e negativizzati (Di venerdì 28 agosto 2020) Federico Garau Il bollettino della protezione civile riguardo agli 11 decessi del Veneto parla chiaro: "Si tratta in gran parte di pazienti nel frattempo negativizzatisi, ma che su indicazione del ministero vanno registrati comunque come soggetti con infezione da Covid" Aveva destato una certa apprensione il numero di decessi (11) per Covid-19 registrato in Veneto lo scorso mercoledì 26 agosto. A quanto pare, tuttavia, i dati riferiti ai cittadini necessitano di essere esaminati con particolare attenzione, dato che, come svelato da "La Verità", a finire nel conteggio delle Morti per Coronavirus non sono soltato le vittime conclamate del morbo, ma anche le persone guarite o negativizzate. Per fornire un quadro preciso della situazione, il ... Leggi su ilgiornale

Agenzia_Ansa : Coronavirus, calano i contagi: sono 953. I morti sono 4. In testa alla classifica dei nuovi contagi il Lazio, poi V… - Mingucc : @frcphs @riccardo_reale @step9300 @Agenzia_Ansa e continui a ridere, LEGHISTELLO. ridevi anche quando il tuo SALVIN… - pd_verona : Bigon: “Nel 2019 in Veneto ci sono stati 98 morti sul lavoro, un numero indecente. E Verona è purtroppo al primo po… - BachiNicola : RT @stemolinaradio: In Veneto 11 morti avvenuti negli ultimi giorni non in ospedale conteggiati solo ieri. Anziani contagiati nei mesi scor… - AZambo69 : RT @stemolinaradio: In Veneto 11 morti avvenuti negli ultimi giorni non in ospedale conteggiati solo ieri. Anziani contagiati nei mesi scor… -