MORTI 10 BIMBI, TRAGEDIA DURANTE UNA PARTITA DI CALCIO (Di venerdì 28 agosto 2020) Una tranquilla giornata di gioco si è trasformata in un attimo in una terribile TRAGEDIA in Uganda dove dieci bambini sono rimasti uccisi dopo essere stati colpiti da un fulmine mentre giocavano a CALCIO in strada. Il dramma ad Arua, capoluogo dell’omonimo Distretto nel nord ovest del Paese africano. Le vittime sono tutti ragazzini tra i 13 e i 15 anni di età residenti in città. Secondo la ricostruzione della stampa locale i minori stavano giocando in una stradina polverosa della zona quando una pioggia insistente li ha sorpresi all’aperto. Tutti insieme quindi avrebbero cercato riparo al chiuso scegliendo una vicina struttura, una capanna dal tetto di paglia, lì però poco dopo li ha colpiti un violento fulmine che li ha uccisi. Nove ragazzini del gruppo sono MORTI praticamente ... Leggi su howtodofor

animaleuropeRMP : @Meron41618397 @zazagab2 @occultano @KendyAka @PaoloDiop Beh? L’abbiamo detto tutti in collettivo ? E poi finitela… - CecioniBarbara : @MassimoMoresch1 @UArgentini @Moonlightshad1 È un blogger, non necessariamente un giornalista. Ma di questa storia… - CinziaFufy74 : @chiossimanuela2 Di solito non vedo l'ora che arrivi la primavera o l'autunno, per tenere le finestre aperte e sent… - andrevalli1 : Ho appena riso alla notizia di dieci bimbi morti in Uganda colpito da un fulmine. Lucifero continua pure a scaldare la poltrona - rainboyfriends : RT @DarioBallini: ma pure il vero comunista non accetterà mai di iniettarsi bimbi morti. il vero comunista i bimbi morti se li mangia. pre… -

Ultime Notizie dalla rete : MORTI BIMBI Gioele, indagini convergono sugli animali: “Bimbo e madre morti in momenti diversi” lasiciliaweb | Notizie di Sicilia Joseph Di Mambro, il guru malvagio della setta del Tempio Solare

La notte del 4 ottobre 1994 una colonna di fumo si solleva da due palazzi di due diverse cittadine svizzere, Cheiry e Granges-sur-Salva. I pompieri e gli investigatori giunti sul posto si ritrovano da ...

Fulmine colpisce e uccide 10 bambini: stavano giocando a calcio

Dieci ragazzini sono stati uccisi da un fulmine in un capanna dove avevano cercato riparo durante un temporale nella città nord-occidentale ugandese di Arua. Lo riferisce il sito della Bbc. I giovanis ...

La notte del 4 ottobre 1994 una colonna di fumo si solleva da due palazzi di due diverse cittadine svizzere, Cheiry e Granges-sur-Salva. I pompieri e gli investigatori giunti sul posto si ritrovano da ...Dieci ragazzini sono stati uccisi da un fulmine in un capanna dove avevano cercato riparo durante un temporale nella città nord-occidentale ugandese di Arua. Lo riferisce il sito della Bbc. I giovanis ...