Miwa Energia Cestistica Benevento: parte ufficialmente la stagione 2020/2021 (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ha finalmente inizio la nuova stagione della Miwa Energia Cestistica Benevento che nella prossima season sarà protagonista in Serie C Gold. La società del Presidente Pasquale Zullo ha provveduto ad allestire un roster di primissima fascia, grazie all’ausilio del Direttore Generale Bruno Annecchiarico e sotto la supervisione del Coach Alessandro Marzullo, impegnandosi ora a completarlo del tutto con gli ultimi tasselli. Pronta la squadra, gli atleti sono convocati nel pomeriggio del giorno 31 Agosto presso lo Stadio Comunale Mellusi per le visite mediche di rito in modo tale da poter poi ufficialmente iniziare gli allenamenti di gruppo il 14 Settembre. La preparazione al campionato sarà guidata ... Leggi su anteprima24

PlayBasket : #BasketCampania #CestisticaBenevento: Per la Miwa Energia é ufficialmente Serie C Gold - BasketWorldLif1 : Miwa Energia Cestistica Benevento: ufficiale l’ammissione alla prossima C Gold - zazoomblog : Basket è ufficiale: per la Miwa Energia è Serie C Gold - #Basket #ufficiale: #Energia #Serie -

Ultime Notizie dalla rete : Miwa Energia Serie C - Parte la stagione del Miwa Energia Benevento Pianetabasket.com Ufficiale: Benevento ammesso in Serie C Gold!

“La Federazione Italiana Pallacanestro, riunitasi per determinare la composizione delle categorie per la stagione 2020/2021, ha ufficialmente ammesso la Miwa Energia Pallacanestro Benevento in Serie C ...

Serie C - Miwa Energia Pallacanestro Benevento ammessa in Gold

ammesso la Miwa Energia Pallacanestro Benevento in Serie C Gold.

“La Federazione Italiana Pallacanestro, riunitasi per determinare la composizione delle categorie per la stagione 2020/2021, ha ufficialmente ammesso la Miwa Energia Pallacanestro Benevento in Serie C ...ammesso la Miwa Energia Pallacanestro Benevento in Serie C Gold.