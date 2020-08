Mise, un fondo di 200 milioni di euro per le startup e le Pmi innovative (Di venerdì 28 agosto 2020) Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, firma il decreto attuativo dell’articolo 38, comma 3, del DL Rilancio, che stanzia 200 milioni di euro per il sostegno e il rafforzamento, sull’intero territorio nazionale, delle start-up innovative e delle Pmi innovative. Le risorse, allocate sul fondo di sostegno al Venture Capital istituito presso il Mise, verranno affidate al fondo Nazionale Innovazione per sostenere investimenti nel capitale di startup e Pmi innovative in co-investimento con investitori regolamentati o qualificati. Al fine d’incentivare nuovi investimenti, si prevede che gli investimenti dovranno essere rivolti verso startup e Pmi innovative che stiano ... Leggi su ildenaro

