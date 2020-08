"Mio padre è morto per cause naturali, ma è stato classificato come Covid" (Di venerdì 28 agosto 2020) Il padre anziano è morto di morte naturale, ma il suo decesso è stato classificato come Covid. La vicenda, riportata dal Corriere della Sera, è stata denunciata da un professionista genovese residente nel Pavese, Alberto Stelluti Scala, 60 anni, già dirigente bancario presso la banca Ubs, il quale nei giorni scorsi ha assistito il padre Giuseppe, che a 88 anni è venuto a mancare a Casarza Ligure (Genova) il 24 agosto scorso.Ma come è stato possibile che la sua morte sia stata classificata come coronavirus, se ... Leggi su huffingtonpost

