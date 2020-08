Military style: ovvero, il fascino della divisa (Di venerdì 28 agosto 2020) Moda stile militare: sicuramente è una delle ricerche più digitate degli ultimi giorni, complice il look scelto da Melania Trump per il suo discorso alla Convention Nazionale Repubblicana. Da quando la First Lady americana si è presentata all’appuntamento con un tailleur di Alexander McQueen dall’allure army, infatti, la curiosità sul suo look, i commenti e le polemiche sul web non si sono fermate un attimo. 25 Agosto 2020 – Melania Trump parla alla Convention Nazionale Repubblicana – Foto Getty Images Leggi su vanityfair

In questi giorni poi, complice il look di Melania Trump che ha creato scompiglio e polemiche sul web, è tornato alla ribalta. Qui, trovate la conferma che è un trend che piace sempre (quest’autunno co ...

