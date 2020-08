Milinkovic: “Spero di ritrovare i tifosi per le emozioni della Champions” (Di venerdì 28 agosto 2020) Il centrocampista della Lazio, Sergej Milinkovic, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel, esprimendo un augurio: “Non vediamo l’ora di ricominciare, speriamo riaprano gli stadi per vivere insieme ai tifosi le emozioni della Champions”. L’obiettivo della Lazio, in campionato, è migliorare il quarto posto: “Il ritiro procede bene, siamo qui da pochi giorni ma stiamo lavorando su molti aspetti da migliorare. Cercheremo di fare bene anche quest’anno dopo il quarto posto raggiunto nella scorsa stagione”. Foto: Twitter Lazio L'articolo Milinkovic: “Spero di ritrovare i tifosi per le emozioni della Champions” proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla

