Milano: Sala, 'per materne e nidi termoscanner e zone car free' (Di venerdì 28 agosto 2020) Milano, 28 ago. (Adnkronos) - Il Comune di Milano ha fatto "acquisti consistenti" di termoscanner per misurare la temperature a bambini e accompagnatori all'ingresso di nidi e materne. Lo ha annunciato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, spiegando che quindi la decisione dell'amministrazione comunale nella fascia 0-6 è "non delegare la temperatura ai genitori. Per noi è la decisione giusta". I dipendenti delle scuole comunali "saranno dotati dei dispositivi di protezione individuale, di guanti, gel e mascherine. Stiamo acquistando mascherine che siano il meno invasive possibili per i bambini". Il Comune investirà anche 6 milioni di euro "per incrementare il numero di ausiliari che si occuperanno delle pulizie". Per evitare assembramenti ... Leggi su liberoquotidiano

