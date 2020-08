Milano: De Corato, 'foga green Comune su bici, oltre 600 incidenti da giugno' (Di venerdì 28 agosto 2020) Milano, 28 ago. (Adnkronos) - A Milano "saranno messi a disposizione dei cittadini che sceglieranno di spostarsi in bici o monopattino 35 km di piste ciclabili. Nonostante i percorsi dedicati ai ciclisti in corso di realizzazione, dal primo giugno 2020 ad oggi, secondo i dati Areu, sono stati 507 gli incidenti che hanno coinvolto bici (180 investimenti e 327 cadute) e 112 i monopattini registrati dal 112 e per i quali sono dovuti intervenire mezzi di soccorso. A questi numeri andrebbero poi aggiunti tutti coloro che, dopo i sinistri a bordo di questi mezzi, si sono recati autonomamente al pronto soccorso". E' quanto fa notare l'assessore regionale alla Sicurezza della Lombardia, Riccardo De Corato, che ha già presentato un esposto a giugno, in ... Leggi su iltempo

Anche se l’Italia, tra i Paesi dove le droghe sono ancora illegali, è tra quelli che ha una legislazione più morbida (il consumo è depenalizzato), il fenomeno dell’illegalità continua a creare problem ...

Milano, 27 ago. (askanews) - "Continuano gli arresti di pusher per le vie di Milano, la più grande piazza di spaccio del sud Europa. Come dimostrano anche i numerosi sequestri, continuano purtroppo a ...

