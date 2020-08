Milano: arrestato dalla polizia latitante bulgaro, torturò e uccise la compagna (Di venerdì 28 agosto 2020) Milano, 28 ago. (Adnkronos) - Ieri la polizia di Milano ha arrestato, in esecuzione di un arresto provvisorio ai fini estradizionali emesso dalla Corte Distrettuale di Vratsa, in Bulgaria, il sessantenne Mitko Kolev Mishev. L'uomo aveva ucciso la compagna in Bulgaria, nel 2005, in modo efferato: prima l'aveva torturata e poi finita a calci e pugni. Condannato a 18 anni di detenzione, nel 2019, approfittando di una misura alternativa, era fuggito diventando un pericoloso latitante ricercato da tutte le polizia d'Europa. Il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia ha informato gli investigatori della squadra mobile di Milano che il ricercato avrebbe potuto trascorrere alcuni giorni a Milano, ... Leggi su liberoquotidiano

