Milan, Theo Hernandez: ” Il mio intento è quello di confermarmi, ecco il mio messaggio ai tifosi rossoneri” (Di venerdì 28 agosto 2020) Theo Hernandez vuole confermarsi dopo la strepitosa stagione vissuta con la maglia del Milan.Milan, Ibrahimovic è ancora rossonero: trovato l’accordo per il rinnovoIl terzino di nazionalità francese ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo futuro in rossonero e si è soffermato sul campionato scorso vissuto ad alti livelli. Il giocatore, che ha chiuso il campionato 2019/2020 con 36 presenza e 5 goal, ai microfoni di Milan tv, ha inoltre ribadito il suo legame con compagni e tifosi che lo hanno sempre sostenuto.VIDEO Milan, che inserimento di Daniel Maldini: la rete del classe 2001"La scorsa è stata una bellissima annata, in cui ho fatto tanti gol e assist. Ora dobbiamo riprendere a lavorare nel migliore dei modi ... Leggi su mediagol

acmilan : #WeTheReady: Day 4 @TheoHernandez spoke to @MilanTV as preparations for the new season continue Theo è pronto per… - Mediagol : #Milan, #TheoHernandez: ” Il mio intento è quello di confermarmi, ecco il mio messaggio ai tifosi rossoneri” - Elmi97Nugraha : RT @acmilan: #WeTheReady: Day 4 @TheoHernandez spoke to @MilanTV as preparations for the new season continue Theo è pronto per la nuova s… - Mediagol : Milan, Theo Hernandez: ' Il mio intento è quello di confermarmi, ecco il mio messaggio ai tifosi rossoneri' - koki5_3 : RT @acmilan: #WeTheReady: Day 4 @TheoHernandez spoke to @MilanTV as preparations for the new season continue Theo è pronto per la nuova s… -