Milan su Tonali, Cellino conferma e spinge per la cessione ai rossoneri: “Ho apprezzato la serietà di Maldini” (Di venerdì 28 agosto 2020) Il presidente del Brescia, Massimo Cellino, intervenuto a ‘Sky Sport’ ha fatto il punto sulla situazione relativa a Sandro Tonali, centrocampista appetito da Inter e Milan (e non solo), ed ha confermato l’interesse dei rossoneri: “Ho apprezzato la serietà di Maldini, che conferma quella storica del Milan. Non aggiungo altro perché non voglio essere inopportuno o poco riservato. Marotta? Mi ha sempre confermato il forte interesse per Tonali da parte dell’Inter, ho sempre evitato trattative con altri club, anche esteri. Ma anche il ragazzo ha la necessità di sapere quale sarà il suo futuro. Io non ho fretta ma Tonali ... Leggi su calcioweb.eu

