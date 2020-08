Milan-Ibrahimovic, ok al rinnovo: lo svedese è in arrivo in Italia. Novità sul numero di maglia scelto da Zlatan (Di venerdì 28 agosto 2020) Come riferisce La Gazzetta dello Sport, in questo momento Ibra è in Svezia con la sua famiglia e dovrebbe sbarcare in Italia domani. Ma anche oggi non è escluso Leggi su 90min

AntoVitiello : #Milan, domani #Ibrahimovic sbarca a Milano. Prenderà la maglia numero 9 - AntoVitiello : Dopo aver raggiunto l’accordo economico definitivo tra tutte le parti, con il sì di #Ibrahimovic all’ultima propost… - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan-#Ibrahimovic, le cifre dell'accordo tra le parti - napolista : Ibrahimovic resta al Milan: accordo trovato per il rinnovo, guadagnerà 7 milioni Lo riporta Sky Sport: lo svedese h… - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - Rinnovo @Ibra_official: sì a 7 milioni. Oggi a Milano? - #ACMilan #Milan #weareacmilan… -