Milan, Ibrahimovic: «Come ho detto, mi sto solo scaldando» (Di venerdì 28 agosto 2020) Zlatan Ibrahimovic è tornato a parlare tramite il proprio profilo Instagram. Ecco le prime parole dopo il rinnovo con il Milan «Come ho detto, mi sto solo scaldando». Zlatan Ibrahimovic saluta così i suoi fan dopo l’accordo per il rinnovo di contratto con i rossoneri. L’attaccante svedese rimarrà al Milan per un altro anno, fino al 2021. Con la maglia del Milan Ibra ha complessivamente collezionato 105 presenze, con ben 67 gol messi a segno. Ecco il post social su Instagram dello svedese: View this post on Instagram Like I said im just warming up @acMilan A post shared by Zlatan Ibrahimović ... Leggi su calcionews24

