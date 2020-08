Milan, Hernandez: “Sono molto felice qui, tanta voglia di ricominciare” (Di venerdì 28 agosto 2020) Theo Hernandez non vede l’ora di tornare a lavorare in vista della stagione 2020/2021 di Serie A, la sua seconda in Italia. “Sto bene, sono arrivato con tanta voglia di ricominciare. Ci siamo riposati per alcuni giorni e adesso siamo pronti per ripartire” ha detto Hernandez, che nella passata stagione ha impressionato per continuità di prestazioni. “È una bella sensazione, sono contento di rivedere i miei compagni, il mister e Maldini” ha aggiunto il terzino rossonero ai microfoni di Milan Tv, “adesso pian piano lavoreremo per trovare la migliore forma possibile. La scorsa è stata veramente una bella stagione, ma quello che dobbiamo fare adesso è continuare a lavorare, abbiamo una bella stagione davanti a noi e spero che sia di livello pari ... Leggi su sportface

