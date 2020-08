Milan, fissata per il 9 settembre un’amichevole contro il Vicenza a Milanello (Di venerdì 28 agosto 2020) Il Milan ha annunciato attraverso i propri canali ufficiali di aver fissato un’amichevole contro il Vicenza il prossimo 9 settembre Il Milan ha ufficializzato attraverso i propri canali l’amichevole contro il Vicenza, squadra di Serie B, il prossimo 9 settembre alle 17 nel centro sportivo di Milanello. Per il club rossonero si tratta del terzo impegno pre campionato per preparare al meglio la prossima stagione. Le altre due amichevole già fissate sono contro il Novara e il Monza, rispettivamente il 2 e il 5 settembre. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

"Speriamo che sia un segnale". "Non può essere casuale. "Se arrivasse in saldo sarebbe un colpaccio". Sono alcuni dei messaggi che è possibile leggere in queste ore su Twitter, dove Florian Thauvin, e ...

Sandro Tonali infiamma il derby della Madonnina: Inter e Milan sulle tracce del centrocampista del Brescia, le ultime notizie. Sandro Tonali, centrocampista del Brescia (Foto LaPresse) È tutto da scri ...

