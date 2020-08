Milan, Brahim Diaz è sempre più vicino: c’è l’accordo con il Real Madrid, atteso il sì del calciatore (Di venerdì 28 agosto 2020) Brahim Diaz e il Milan sono sempre più vicini. L’accordo tra il club rossonero e il Real Madrid è stato trovato. Si parla di prestito secco senza possibilità di riscatto da parte del Diavolo. Secondo altre fonti spagnole, invece, l’accordo sarebbe stato trovato con la formula del prestito con diritto di riscatto e di recompra del giovane centrocampista offensivo. Entro il fine settimana il sì del giocatore, che ha però già espresso il suo gradimento. Chi è Brahim Diaz, talento vicino al Milan: le origini marocchine, Oliver Hutton e la fidanzata nota cantanteL'articolo Milan, Brahim Diaz è ... Leggi su calcioweb.eu

