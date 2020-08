Milan, Bakayoko sempre più vicino al ritorno: ultime formalità con il Chelsea. I dettagli (Di venerdì 28 agosto 2020) Tiemouè Bakayoko a un passo dal ritorno al Milan: rossoneri ai dettagli con il Chelsea. Ecco tutte le cifre dell'operazione Leggi su 90min

AntoVitiello : Dopo aver raggiunto l’accordo economico definitivo tra tutte le parti, con il sì di #Ibrahimovic all’ultima propost… - DiMarzio : Le ultime sulle trattative di #calciomercato del #Milan - AntoVitiello : Il #Milan lavora su 3 fronti, con la priorità al rinnovo di #Ibrahimovic (ancora oggi telefonate con Raiola). #Diaz… - vanbastiano89 : @acmilan @MilanTV Milan è da 8º posto miglioriamolo : Thomas LEMAR(Atletico Madrid) , MarioLEMINA(Galatasaray) ,… - frances18008072 : RT @tutticonvocati: ??? Ordine: 'La questione davvero interessante è capire se il #Milan riuscirà a prendere sia #Tonali, sia #Bakayoko. Se… -

La formula iniziale della trattativa per il giocatore, classe 1994, era quella di un prestito con obbligo di riscatto. Poi, però, il Milan ha lavorato per tramutarla in un ‘semplice’ prestito con diri ...Zlatan Ibrahimovic ha firmato il suo contratto con il Milan. Rinnovo per un anno a 7 milioni di euro non legati ai bonus. Domani potrebbe essere già a Milano e mettersi a disposizione del tecnico Stef ...