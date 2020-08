Migranti, l’artista Banksy finanzia la nave Louise Michel: già salvate 89 persone (Di venerdì 28 agosto 2020) ROMA – La nave rosa di Banksy, Louise Michel, sta percorrendo il Mediterraneo per soccorrere migranti in difficoltà. L’imbarcazione dipinta dallo street artist misterioso, secondo il The Guardian, sarebbe partita lo scorso 18 agosto dal porto di Burriana, vicino a Valencia, e lo scorso giovedì avrebbe tratto in salvo 89 migranti, tra cui 14 donne e 4 bambini. La Louise Michel, questo il nome della nave in onore di una femminista francese, starebbe ora cercando un porto sicuro dove sbarcare i migranti. Leggi su dire

