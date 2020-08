Migranti, è stato Banksy a finanziare la nuova nave di ricerca e soccorso nel Mediterraneo Louise Michel (Di venerdì 28 agosto 2020) È stato Banksy a finanziare la nuova nave per il soccorso di Migranti nel Mediterraneo Louise Michel Le indiscrezioni circolano già da qualche giorno, ma adesso è arrivata la conferma ufficiale: è stato proprio Banksy a donare la Louise Michel, la nuova nave di ricerca e soccorso di Migranti nel Mediterraneo centrale salpata lo scorso 18 agosto dal porto di Burriana, in Spagna, a un gruppo di attivisti internazionali. Lo yacth, in passato appartenuto alle autorità doganali francesi, porta il nome di una poetessa ... Leggi su tpi

