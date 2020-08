Migranti, Banksy finanzia la nave Louise Michel per il soccorso in mare (Di venerdì 28 agosto 2020) Lo street artist Banksy ha finanziato una nuova nave per soccorrere i Migranti nel Mediterraneo. L'imbarcazione è già nell'area e ha salvato 89 persone. Lo riporta il quotidiano britannico The ... Leggi su tgcom24.mediaset

