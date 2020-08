Migranti, Banksy finanzia e dipinge nave soccorso della Ong “Sea Watch” (Di venerdì 28 agosto 2020) Banksy Sea-Watch. L’eccentrico artista e writer inglese ha dipinto e sta finanziando una nave della Sea-Watch impegnata in operazioni di soccorso nel Mediterraneo. Lo ha reso noto la stessa Ong tedesca su Twitter. (segue dopo la foto) Banksy Sea-Watch, la “nave rosa” ha già salvato in mare 89 Migranti “Una nave finanziata e dipinta da Bansky, un equipaggio esperto in operazioni di recupero e soccorso proveniente da tutta Europa”, si legge nel tweet in cui si precisa che la nave Louise Michel ha già assistito a due operazioni della SeaWatch4 ed ora “ha messo in salvo da sola 89 persone”. ALLEZ! A ... Leggi su urbanpost

repubblica : Migranti, in azione la nave di Banksy: già salvate 89 persone nel Mediterraneo - fattoquotidiano : Migranti, 89 persone salvate nel Mediterraneo dalla nave dell’artista Banksy: la storia della “motovedetta rosa” Lo… - Agenzia_Dire : La nave #LouiseMichel, di proprietà dell'artista #Banksy, è partita lo scorso 18 agosto dalla Spagna e sta percorre… - MarinaR8804 : RT @_monicamagri: Si chiama come una femminista francese ed è dipinta di rosa shocking. È la nave #LouiseMichel finanziata dall’artista #Ba… - FabriSovranista : Ecco un altro altruista con il fondo schiena degli altri. Chissà dove sbarcheranno?? Tanto in Italia tutto è permes… -