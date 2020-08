Microelettronica, avviso Mise alle imprese: caccia alle soluzioni sicure e sostenibili (Di venerdì 28 agosto 2020) Pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico l’invito a manifestare interesse per individuare le imprese interessate al secondo Importante Progetto di Interesse Comune Europeo (Ipcei) sulla Microelettronica, con scadenza l’11 settembre 2020. L’obiettivo di questo secondo Ipcei è quello di incrementare la sicurezza e la sostenibilità della componentistica Microelettronica in Europa incentivando la produzione e l’integrazione di soluzioni a supporto dell’industria europea attraverso nuove tecnologie 5G e 6G, nuovi algoritmi di sicurezza dei sistemi di telecomunicazione e nuove attrezzature e processi di alta qualità da produrre in Europa. L’invito si rivolge agli attori che desiderano partecipare ad un progetto ... Leggi su ildenaro

