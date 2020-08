Michele Bertacco rilancerà il brand Haier in Europa (Di venerdì 28 agosto 2020) Michele Bertacco nominato Senior brand Manager Emea e Russia di Haier: Si occuperà di sviluppare il posizionamento premium in tutti i settori Michele Bertacco è stato nominato Senior brand Manager di Haier per Europa, Medio Oriente, Africa e Russia. Il Gruppo Haier Smart Home è il primo gruppo di elettrodomestici al mondo*. Forte di una… L'articolo Michele Bertacco rilancerà il brand Haier in Europa Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : Michele Bertacco Michele Bertacco nominato Senior Brand Manager Emea e Russia di Haier Comunicati-Stampa.net