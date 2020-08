“Mi hai rotto il caz***…” Chiara Ferragni litiga a brutto muso con Fedez l’ultimo giorno di vacanza. (Di venerdì 28 agosto 2020) Chiara Ferragni e Fedez sono pronti a tornare a Milano dopo un mese di vacanze in Sardegna. Qualcosa però è andato nel verso sbagliato a poche ore prima della partenza, visto che la coppia ha litigato per via di uno scherzo organizzato dalla influencer ai danni del marito. Cosa è successo? Ultimo giorno di vacanze nella splendida Sardegna anche per i Ferragnez pronti a rientrare nella capitale lombarda. Poco prima di partire però la bella Chiara ha pensato bene di organizzare uno scherzo al rapper documentando il tutto e pubblicandolo, manco a dirlo, sui social. La Ferragni ha riempito una pistola ad acqua e ha deciso di puntarla contro Fedez che si trovava nella veranda. Una scelta non proprio fortunata visto ... Leggi su howtodofor

