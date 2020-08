“Mi chiamo Francesco Totti”, a ottobre il docufilm sulla vita del capitano giallorosso (Di venerdì 28 agosto 2020) Francesco Totti allo specchio. E’ questa l’immagine simbolo scelta per il manifesto di “Mi chiamo Francesco Totti”, il docufilm diretto da Alex Infascelli che verrà presentato alla Festa di Roma e poi proiettato nelle sale il 19, 20 e 21 ottobre prossimi. Un racconto completo, per scoprire l’uomo dietro allo straordinario calciatore e numero 10 giallorosso. Ricordi, scene di vita personale e ovviamente tanto campo all’interno di un’opera davvero particolare e forse senza precedenti almeno in Italia. Leggi su sportface

