Meteo Settembre, le Previsioni dell’Aeronautica Militare: dopo il maltempo estremo di fine Agosto, ancora condizioni instabili e fresche al Nord (Di venerdì 28 agosto 2020) Il mese di Agosto si chiuderà all’insegna del maltempo estremo su buona parte d’Italia, con l’allarme alluvioni al Nord nell’ultimo weekend del mese. condizioni instabili e fresche continueranno a colpire le regioni settentrionali anche nella prima settimana di Settembre. Nella settimana successiva, invece, assisteremo ad un aumento delle temperature. La tendenza mensile dell’Aeronautica Militare. 31 Agosto – 06 Settembre 2020 La prima settimana del mese di Settembre sarà all’insegna di un flusso settentrionale, freddo ed instabile, che interesserà gran parte delle regioni centro settentrionali della Penisola, con una ... Leggi su meteoweb.eu

