Meteo Italia sino a 15 giorni, dopo la BURRASCA tornerà l’ESTATE (Di venerdì 28 agosto 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 giorni Osservando i modelli matematici di previsione non possiamo far altro che prendere atto dell’estrema dinamicità Meteo climatica che sta per realizzarsi. dopotutto, è bene ricordarlo, stiamo andando incontro all’Autunno ragion per cui è assolutamente normale osservare i primi imponenti peggioramenti. Peggioramento che prenderà piede a partire dal sabato, ancor più da domenica e che dovrebbe condizionare gran parte della prima settimana di settembre. Tuttavia, com’era lecito supporre, sarà bene non archiviare costumi, pantaloncini, maniche corte e quant’altro perché l’Estate è tutt’altro che terminata. Settembre, come abbiamo ricordato anche ieri, è un mese capace di ... Leggi su meteogiornale

