METEO Italia: MALTEMPO a partire dal Nord, arriva AUTUNNO. CALDO spodestato (Di venerdì 28 agosto 2020) METEO SINO AL 3 SETTEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Sta iniziando il lento decadimento dell’anticiclone sul Nord Italia, ad opera di una saccatura Nord-atlantica che tende a sprofondare alle nostre latitudini, con annessa aria molto più fresca, tra Penisola Iberica e Mediterraneo Occidentale. Quest’affondo della saccatura ad ovest dell’Italia determina il graduale richiamo di correnti molto umide ed instabili da sud-ovest. Il flusso sud-occidentale, nell’impatto sul Nord Italia, determinerà fasi di MALTEMPO a più riprese, ancor pima dell’arrivo del fronte perturbato vero e proprio. Sul resto d’Italia si acuisce invece il richiamo di correnti calde africane di origine ... Leggi su meteogiornale

