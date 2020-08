Meteo – Forti temporali e nubifragi già in atto. Ecco dove colpiranno nelle prossime ORE (Di venerdì 28 agosto 2020) Come già accennato, nel corso del pomeriggio, la fase di tempo instabile si andrà ulteriormente aggravando al Nord quando l’ingerenza temporalesca si farà ancora più prepotente su rilievi alpini e prealpini iniziando però a guadagnare ulteriore strada verso le pianure dell’alto Piemonte, della Lombardia e del Veneto. Attenzione alle Forti precipitazioni attese sui rilievi del Nord ovest dove potranno verificarsi alcuni nubifragi e locali grandinate. Più asciutto il tempo sul resto del Nord specie sull’Emilia Romagna salvo … Leggi su periodicodaily

Alta pressione in cedimento sulle regioni del Nord nei prossimi giorni, per un impulso nordatlantico che provocherà un'ondata di maltempo e un generale calo termico anche in Piemonte. Venerdì primo pa ...A partire da domani mattina alle 8 resterà in vigore fino alle 20. Per quanto riguarda la provincia di Prato, è segnalato rischio idrogeologico soprattutto nella zona della Val di Bisenzio. Previsti r ...