Meteo, FORTI TEMPORALI e GRANDINE in arrivo: previsioni per domani sabato 29 agosto 2020 (Di venerdì 28 agosto 2020) Secondo le previsioni Meteo per domani sabato 29 agosto 2020 l’alta pressione, in diminuzione al Nord Italia e in parte della Toscana, cederà il passo a TEMPORALI, localmente anche di forte intensità. Al Centro-Nord resisterà ancora il tempo stabile con temperature piuttosto elevate. Nord: previsioni domani sabato 29 agosto 2020 Al mattino sono attesi TEMPORALI su Liguria, Alpi e Prealpi. Al pomeriggio e in serata il maltempo si estenderà sulle altre regioni settentrionali con TEMPORALI e possibili grandinate. Fenomeni anche di forte intensità sono previsti su Friuli, Lombardia ed Emilia-Romagna. Temperature ... Leggi su giornal

3BMeteo : Brutta notizia #meteo: domani primi forti temporali a Nord anche con grandine - MadeinBrescia : RT @ComuneBs: ?? Da domani 28 agosto, a partire dalle 14, allerta meteo di moderata criticità per rischio di temporali forti sull’alta pianu… - infoitinterno : METEO EMILIA ROMAGNA. Cambia tutto dal weekend, TEMPORALI anche FORTI, possibile GRANDINE - infoitinterno : Meteo, allerta arancione: rischio temporali forti - gazzettamodena : Meteo weekend, rottura dell'estate confermata: 'Forti temporali, nubifragi e crollo termico'… -