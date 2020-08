Messi, il Manchester City è sempre in pole. Ma l’Inter può giocarsi alcune carte, il piano di Suning (Di venerdì 28 agosto 2020) Si decide il futuro di Messi, il calciatore più forte al mondo (insieme a Cristiano Ronaldo) è pronto a cambiare maglia. L’argentino ha già preso la decisione, storica: l’intenzione è quella di lasciare il Barcellona. Una scelta clamorosa considerando l’attaccamento alla maglia blaugrana. Ma non sembrano esserci i margini per proseguire il rapporto in Spagna, sono vari i motivi della rottura. In primo luogo i risultati, la scorsa stagione è stata veramente deludente sia in campionato che in Champions League, il rapporto con la dirigenza è ai minimi storici, il sostegno dei tifosi non può bastare per continuare il matrimonio. Messi ha già comunicato la decisione e dovrebbe ufficializzarla nei prossimi giorni con un messaggio sui social. Photo by Manu Fernandez/Pool via Getty ... Leggi su calcioweb.eu

