Messi, cade la teoria dell'indizio social da Aguero: "Nickname cambiato il 10 dicembre" (Di venerdì 28 agosto 2020) Il Daily Star ha fatto chiarezza sul mistero del cambio del nome utente su Instagram di Sergio Aguero. Leggi su tuttonapoli

URCL10 : Non che ce ne fosse bisogno ma con Messi in Premier cade definitivamente la pantomima del FFP...graziati da pochi m… - itsmorato : Acordei ja esperando ver a manchete do Messi no Man City, cade? - Denis2oo1 : @AntoniOrlando Messi cade veramente in basso, tra tutti i club il city è la scelta più schifosa e viscida che potesse fare - MeBoprimearmi : @YvanGoSlow24 Il padre di Messi, pare abbia appena aperto un azienda a Milano... ...se tanto mi da tanto.. ...la… - MileTrecarichi : @ContinassaMech @F1N1no Messi non può prendere più di Cristiano quindi ipotesi Juve cade -