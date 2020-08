Messi al Nizza, Vieira ci prova? “Qui sarebbe miglioramento della sua qualità di vita…” (Di venerdì 28 agosto 2020) Dove andrà a giocare Lionel Messi? Il rebus sul futuro dell'argentino accompagna proprio tutto il mondo del calcio. Dalla Spagna, all'Italia, passando per l'Inghilterra e la Francia. Proprio in Ligue 1, c'è uno spettatore interessato e non è il potente Psg, bensì il Nizza. Chiedere a Patrick Vieira, allenatore dei rossoneri, che in conferenza stampa ha dato vita ad un curioso e simpatico siparietto.Vieira: "Messi? Al Nizza miglioramento della qualità di vita"caption id="attachment 1012739" align="alignnone" width="594" Messi (Getty Images)/captionIntervenuto in conferenza stampa, Vieira ha ricevuto qualche domanda sulla situazione tra Barcellona e Messi e ha risposto ... Leggi su itasportpress

