Messi al ManCity, altro indizio: Aguero rinuncia al nr.10 (Di venerdì 28 agosto 2020) Aguero, attaccante del ManCity, ha rimosso il numero 10 dal proprio profilo instagram: un indizio dell’approdo al ManCity di Leo Messi? Il puzzle del colpo di mercato dell’estate calcistica, l’addio di Leo Messi al Barcellona per approdare a Manchester, sponda City, alla corte del suo mentore Pep Guardiola, si arricchisce di un indizio social: l’attaccante … L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro

