Melania Trump, l’«operazione anti-Ivanka» contro la figlia (prediletta) del presidente (Di venerdì 28 agosto 2020) La cortina di privacy che, per anni, ha ammantato la figura di Melania Trump è, infine, crollata. Stephanie Winston Wolkoff, che della Trump è stata consigliera, ha rivelato parte di quel privato che per vendetta e antipatia ha deciso di affidare alla biografia Melania and Me: My years as confident, advisor and friend to the First Lady. La Winston Wolkoff, che Melania Trump ha chiamato alla Casa Bianca come organizzatrice della cerimonia di inaugurazione del nuovo Presidente, è stata cacciata malamente quando i media l’hanno accusata di aver percepito 26 milioni di dollari per servire allo scopo. «Sono dispiaciuta del fatto che la nostra collaborazione professionale sia arrivata alla fine, ma sono certa che la nostra amicizia superi i confini della politica», le avrebbe scritto via mail Melania Trump, senza riuscire, però, a rabbonire l’amica, la cui furia si è scatenata in un libro. Leggi su vanityfair

