Melania Trump, il piano per liquidare Ivanka. E sul palco con lei perde il sorriso (Di venerdì 28 agosto 2020) Per Melania Trump tutto sarebbe perfetto alla Casa Bianca, se non fosse per quella spina nel fianco che si chiama Ivanka, la figlia che suo marito Donald ha avuto dall’ex moglie Ivana. La bionda rampolla è sempre stata una presenza ingombrante per la matrigna, tanto da conquistarsi il titolo inusuale di First Daughter in diretta concorrenza con quello di First Lady, detenuto appunto da Melania. E ora che alcune rivelazioni tratte dal libro, Melania and Me: My Years as Confidant, Advisor and Friend to the First Lady, hanno mostrato in quali rapporti stiano realmente, le due donne non si trattengono più dal manifestare i loro veri sentimenti. È quanto è accaduto durante la serata conclusiva della convention repubblicana. Melania è al fianco di suo ... Leggi su dilei

